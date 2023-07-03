В Омске полиция разыскивает 32-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сотрудники омского отдела полиции № 4 разыскивают 32-летнего Вертелецкого Константина Николаевича, подозреваемого в совершении преступления. Какое именно деяние совершил мужчина, не уточняется.

Приметы разыскиваемого: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения. Кожа смуглая, волосы прямые короткие. Одежда темная спортивная.

Всех, кто узнал разыскиваемого, просят обращаться по следующим телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102 (92)

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