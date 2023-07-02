Врио омского губернатора Хоценко три часа отвечал на вопросы жителей Одесского района

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В субботу врио губернатора Омской области Виталий Хоценко совершил рабочую поездку в Одесский район региона. Сначала он проверил, как работает детский лагерь «Солнечная поляна», затем побывал в гостях у семьи участника СВО Виктора Наумова. А после встретился с жителями. Эта беседа длилась три часа. Обсудили состояние дорог, ремонт школы, благоустройство искусственного озера, газификацию.

- Проехал сегодня вдоль местного водоема. Видно, что его нужно благоустраивать, тогда получится настоящая жемчужина, — написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

В шок губернатора повергло состояние местной школы.

- Это, конечно, безобразие, когда четыре учебных объекта и дети переходят из здания в здание, особенно зимой. Это никуда не годится. Средства на проектирование мы заложили. Проектирование закончим и будем входить в федеральные программы, привлекать средства на строительство школы, - подчеркнул Хоценко.

В итоге было решено строить новое здание школы. Пока на проведение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации району выделено из бюджета Омской области 20 млн рублей.

Пожаловались жители и на отсутствие кабинета физиолечения в центральной районной больнице. Виталий Хоценко передал слово для ответа первому заместителю министра здравоохранения Омской области.

Андрей Сухарев сообщил, что сам сегодня побывал в этом отделении медучреждения, помещения уже отремонтированы и готовы к установке нового оборудования, контракт ЦРБ на его поставку заключила, после монтажа и отладки аппаратуры физиокабинет начнет работу. Его планируется запустить в августе, специалист пройдет обучение и будет работать на постоянной основе.

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