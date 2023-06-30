Вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко проинспектировала проекты экологической модернизации Омского НПЗ

Заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко и глава Омской области Виталий Хоценко посетили Омский нефтеперерабатывающий завод и оценили проекты, которые предприятие реализует в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Высокие гости побывали на строительной площадке комплекса «Биосфера» — биологических очистных сооружений Омского НПЗ. В разработке технологий участвовали отечественные специалисты. Они разработали современную многоступенчатую систему очистки: механическую, физико-химическую, биологическую, а также угольную фильтрацию и обеззараживание ультрафиолетом.

«Биосфера» поможет очистить все промышленные стоки с эффективностью 100%. Предприятие перейдет на практически замкнутый цикл водопотребления и на 70% снизит объем использования речной воды из Иртыша. Строительство объекта завершится в 2023 году.

Проект включен в план мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Инвестиции «Газпром нефти» в строительство уникального комплекса — 28 млрд рублей.

Вице-премьер и глава Омской области также оценили реализацию другого проекта «Чистого воздуха» — автоматизированной системы мониторинга воздуха. Разработанная «Газпром нефтью» система мониторинга охватывает ряд ключевых объектов ОНПЗ. Установленные на них датчики экологического контроля всю полученную информацию передают напрямую в природоохранные ведомства.

- «Газпром нефть» является чемпионом по проекту «Чистый воздух» не только на территории Омской области, а вообще во всех городах действия проекта. Сегодня мы увидели очистные сооружения, которые влияют не только на воздух в городе, но и приводят фактически к другой культуре промышленного производства. Мы сегодня услышали от специалистов предприятия, что вода, которую Омский НПЗ берет из Иртыша, будет оставаться внутри предприятия. Получается замкнутый контур водопотребления. 28 миллиардов рублей инвестировано «Газпром нефтью» в такие современные очистные сооружения. Это очень важный капиталоемкий и экологический проект. Я, честно скажу, такого не видела еще нигде в стране», — сказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

- Омский НПЗ является первопроходцем в вопросах внедрения современных природосберегающих технологий. Предприятие первым в регионе запустило прямую передачу экологических данных с промышленных объектов в природоохранные ведомства через автоматизированную систему мониторинга воздуха. Сейчас ОНПЗ завершает крупнейший природоохранный проект в регионе — строительство инновационного комплекса водоочистки «Биосфера». Новый объект поможет сократить потребление речной воды и сберечь водные ресурсы Иртыша. Обширный опыт ОНПЗ в обеспечении экологической безопасности — ориентир для всех промышленных предприятий Омской области, — отметил глава Омской области Виталий Хоценко.

- С 2008 года «Газпром нефть» продолжает модернизацию Омского НПЗ. Сегодня предприятие — это ключевой российский производитель бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Еще на старте модернизации перед нами стояла задача повышения операционной эффективности и последовательного снижения общего воздействия производства на окружающую среду. Благодаря современным технологиям Омский НПЗ выходит на рекордные показатели переработки нефти и улучшает экологические показатели — воздействие сокращено уже на 40%, а к 2025 году снизится еще на 25%, — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.