В Омске нашли 71-летнего мужчину в черном с татуировкой «Вова», пропавшего 29 июня

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».
В Омске нашли 71-летнего пенсионера с татуировкой «Вова» на левой кисти, который вышел из дома по улице Раздольной и не вернулся. Пропавший омич бы одет в одежду исключительно черного цвета.
Как сообщили в паблике поисково-спасетельного отряда «ДоброСпасОмск», омич был найден живым. Информация о его состоянии и месте обнаружения традиционно не сообщается.
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