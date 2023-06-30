В Омске нашли 71-летнего мужчину в черном с татуировкой «Вова», пропавшего 29 июня

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».

В Омске нашли 71-летнего пенсионера с татуировкой «Вова» на левой кисти, который вышел из дома по улице Раздольной и не вернулся. Пропавший омич бы одет в одежду исключительно черного цвета.

Как сообщили в паблике поисково-спасетельного отряда «ДоброСпасОмск», омич был найден живым. Информация о его состоянии и месте обнаружения традиционно не сообщается.

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