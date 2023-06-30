Вице-премьер Абрамченко приехала в Омск и начала с инспекции стройки логопарка «Солнечный»

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске с рабочим визитом находится вице-премьер Виктория Абрамченко. Она прибыла в город сразу после предыдущего визитера - вице-премьера Дениса Мантурова. В первую очередь Абрамченко посетила построенную первую очередь крупного инвест-проекта, который курирует с момента запуска, - логопарка «Солнечный». По задумке, в логопарке должны размещаться склады крупных торговых и логистических операторов. Первая очередь в 30 тысяч квадратных метров, она уже построена, предназначена для оператора сети «Пятерочка» - X5 Retail Group. Сейчас сотрудники начали установку оборудования.

- С Виталием Павловичем мы договорились о планах социально-экономического развития региона. Для омичей важно не только решить экологические проблемы, но и создавать такие площадки, которые будут обеспечивать новыми рабочими местами и закрывать накопившиеся проблемы области. Этот распределительный центр решает ряд проблем в торговле региона. Я считаю ненормальной ситуацию, когда омский предприниматель, который производит продукты питания, чтобы подготовить их к реализации по стандартам качества для федеральных сетей вынужден обращаться в соседнюю область. И сейчас мы, обеспечив строительство такого комплекса, снимаем эту проблему. Это решит для омичей проблему роста цен, связанную с издержками на логистику, и решит проблему качества продуктов питания – они будут свежими и доставляться быстрее, — отметила Абрамченко.

По словам врио губернатора Омской области Виталия Хоценко, проект, который федералы поддержали 200 миллионами рублей, помогает региону реализовать свой транспортный потенциал. К 2025 году парк разрастется до 200 тысяч квадратных метров. Здесь смогут работать 2500 омичей.

Строительство второй очереди начнет сеть «Озон». Наравне с привычными сухими складами здесь появятся сложные, так называемого класс «А», где можно будет регулировать температурный режим под определенные нужды.

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