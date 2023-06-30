Экс-начальника отделения почты в Омской области будут судить за хищение 193 тыс. рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Колосовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-начальника почтового отделения. Женщина, используя свое служебное положение, присвоила свыше 193 тысяч рублей.

— С апреля по декабрь 2022 года фигурантка дела, будучи начальником почтового отделения «Аникино» Тарского почтамта Управления федеральной почтовой связи Омской области – филиал «Почта России», присвоила денежные средства, полученные в результате оказания услуг, продажи товаров и продуктов питания, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Свою вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Колосовский районный суд Омской области.

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