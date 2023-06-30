В Омске из-за аварии на электросетях остановилась подача холодной воды в двух округах

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Омске сегодня, 30 июня, из-за аварии на электросетях временно приостановила работу крупная насосная станция «Октябрьская». Холодная вода пропала в кранах жителей Октябрьского и Центральных округов.
По последней информации, насосное оборудование было запущено в работу от резервного ввода до тех пор, пока специалисты «Омскэлектро» не произведут переподключение к сетям.
— Насосная станция «Октябрьская» запитана от резервного ввода. Насосное оборудование запущено в работу, — говорится в сообщении пресс-службы омского водоканала.
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