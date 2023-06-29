В Омской области будут судить группировку, которая нелегально ввозила в Россию мигрантов

Давно ли сам омич стал гражданином России, не уточняется. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омской области пройдет суд над местным жителем и двумя иностранцами. Омич вместе с подельниками, являвшимися гражданами другого государства, ввозил на территорию России в обход госграницы мигрантов.

По версии следствия, в феврале 2023 года иностранцы в обход пунктов пропуска незаконно ввезли на территорию Российской Федерации четырех мигрантов, у которых не было для этого специального разрешения. Согласно распределению ролей в группировке, омич, гражданин РФ, встречал нелегалов на границе и доставлял в Омск.

Примечательно, что подельники омича сами попали на территорию страны аналогичным способом.

Обвиняемые признали вину в полном объеме. Им может грозить вплоть до 7 лет колонии. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Шербакульский районный суд Омской области.

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