В Омской области на поддержку людей с инвалидностью из бюджета выделили 25 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из бюджета Омской области на реализацию государственной программы «Доступная среда» были дополнительно выделены 25 миллионов рублей. Эти средства позволят оказать адресную помощь порядка 1,2 тыс. омичам с инвалидностью.

Большая часть этой суммы — 16 миллионов рублей — будут направлены на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и абилитации: смартфоны и часы-будильники для слепых, подъемники, подставки и кресла для ванны, противоскользящие маты, медицинские функциональные кровати, складные ванны-простыни, рампы (пандусы), приспособления к кровати, приборы, грифели и специальные листы для письма шрифтом Брайля, надкроватные столики, компрессорные небулайзеры.

Еще 8 миллионов рублей в рамках госпрограммы будут потрачены на оборудование входных групп и подъездов многоквартирных и частных домов стационарными, откидными пандусы для инвалидов-колясочников.

По решению правительства Омской области на один миллион рублей было увеличено финансирование по обустройству жилых помещений инвалидов, в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации и абилитации. Компенсацию расходов на обустройство жилья можно оформить в комплексном центре по месту жительства.

Отметим, власти реализуют госпрограмму «Доступная среда» с 2014 года на территории региона. За 9 лет были адаптированы более 500 объектов социальной и транспортной инфраструктуры: учреждения социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, занятости, транспорта.

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