Глава Омской области Виталий Хоценко вручил ключи от квартир еще 22 детям-сиротам

Фото: скриншот видео. Источник: телеграм-канал "Хоценко о важном"

Сегодня, 28 июня, ключи от квартир получили еще 22 омича. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В 2023 году на эти цели выделено почти полтора миллиарда рублей.

– Продолжаем выполнять поручение нашего Президента Владимира Владимировича Путина — сегодня были вручены ключи от квартир 22 омичам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры находятся в новом микрорайоне «Амурский-2». Всего в этом году на эти цели заложены гигантские деньги — 1,4 млрд рублей. Более 400 семей обеспечим жильем. Дальше будем этот темп держать, чтобы дети-сироты быстро получали жилье, радовались своему новому дому, – сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Отметим, что по решению областного правительства сироты, являющиеся участниками специальной военной операции, имеют первоочередное право на получение жилищных сертификатов.

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