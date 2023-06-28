Роспотребнадзор заявил, что качество воды на омских пляжах не соответствует санитарным нормам

Фото: Елена УРМАНОВА

Роспотребнадзор обнаружил несоответствие санитарным нормам воды в Иртыше на пяти городских пляжах: «Кировском», «Первомайском», «Центральном - I», «Центральном - II» и «Советском».

Санитарные врачи предупреждают об опасности купания на этих пляжах.

– Заглатывание воды при купании создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями, – сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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