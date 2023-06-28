Стала известна программа open-air фестиваля «Симфопарк», который пройдет в Омске 1 и 2 июля

Фото: пресс-служба минкульта Омской области.

Сегодня, 28 июня, стала известна программа масштабного open-air фестиваля «Большой симфонический парк», который пройдет 1 и 2 июля в парке «На Королева» в Омске.

В этом году омичей ждет уникальное шоу — впервые в России, а возможно впервые и в мире, состоится баттл двух оркестров — Симфонического оркестра Ленобласти под руководством Михаила Голикова и Омского академического симфонического оркестра под руководством Дмитрия Васильева.

В число солистов, приглашенных на фестиваль в этом году, вошли: артисты Мариинского театра Ольга Пудова (сопрано) и Борис Степанов (тенор), лауреат международных конкурсов Анастасия Ушакова (виолончель), солист московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Янковский (баритон) и джазовая исполнительница Этери Бериашвили. .

Кроме того, в течение двух дней на двух сценах «Симфопарка» выступят Государственный академический Омский русский народный хор, Духовой оркестр филармонии, Биг-бэнд Валерия Перминова, квартет «Тарские ворота», джаз-ансамбль Юрия Полякова и Анна Шинковая, многочисленные солисты и ансамбли филармонии и даже юные исполнители – победители Кубка Губернатора Омской области по художественному творчеству. Особую программу готовят коллективы ДШИ №6 им. Е.Ф. Светланова совместно с известными артистами мюзиклов.

С полной программой фестивали можно ознакомиться по ссылке.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru