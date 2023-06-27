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НовостиПроисшествия27 июня 2023 2:43

В Омске из-за жалобы жильца оштрафовали председателя ТСЖ

Мужчина запросил отчет о деятельности, но не получил его в отведенный 10-дневный срок
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Даниил ОПАРИН

Омская прокуратура проверила жалобу одного из жильцов дома по улице Комкова. Мужчина был недоволен тем, что запросил у председателя ТСЖ своего дома отчет о деятельности организации за прошлый год, но так и не получил документов в отведенный законом 10-дневный срок.

Тогда жилец пожаловался в прокуратуру. Ведомство провело проверку и обязало устранить нарушение. Также председателю ТСЖ за несвоевремнно выполняемую работу через суд был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Теперь председатель должен его выплатить.

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