Омские власти компенсировали авиаперевозчикам 68 миллионов рублей

Фото: сайт омского аэропорта.

Правительство Омской области выплатило 68,5 миллионов рублей компенсации за авиаперевозки, совершенные в январе-мае 2023 года.

Субсидии по 14 направлениям из Омска были распределены между шестью авиакомпаниями. Это «Азимут», «КрасАвиа» «ЮВТ АЭРО», «Ред Вингс», «ЮТэйр» и «Северный ветер».

Напомним, что «Азимут» выполнял рейсы из Омска в Уфу, «Ютэйр» - в Барнаул, Кемерово, Новокузнецк и Тюмень, «КрасАвиа» - в Красноярск, «Северный ветер» - в Махачкалу.

«ЮВТ АЭРО» обеспечивала перелеты в Абакан, Самару и Тобольск, а сейчас перелеты от авиакомпании выполняют в Горно-Алтайск.

Самолеты «Ред Вингс» летают в Казань, Минеральные Воды и Екатеринбург.

Для граждан перелеты дешевле за счет выделяемых субсидий от государства.

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