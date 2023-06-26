Седьмым кандидатом на выборах губернатора Омской области стал Дмитрий Гудз

Фото: Мария АНАНОВА

Накануне в избирательную комиссию Омской область подал документы еще один кандидат на пост губернатора. Им стал самовыдвиженец Дмитрий Гудз. Таким образом, в сентябре 2023 года за место главы региона поборются семь кандидатов.

Что известно о новом кандидате?

Дмитрий Гудз занимает должность ведущего инженера инженера по информационным технологиям в ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз». Имеет два высших образования. Окончил Омский государственный аграрный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Напомним, на данный момент в качестве кандидатов официально зарегистрированы врио губернатора Виталий Хоценко («Единая Россия»), депутат Госдумы Рф Андрей Алехин (КПРФ), Максим Макаленко (ЛДПР), депутат Заксобрания Омской области Владимир Казанин («Коммунисты России«), а также самовыдвиженцы Юрий Александров и Вадим Черкин.

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