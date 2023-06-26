В Омске 16-летний парень сел за руль Mercedes своей матери и попал в ДТП

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В воскресенье, 25 июня, 16-летний омич поехал кататься на автомобиле матери и попал в ДТП. Подросток решил воспользоваться иномаркой родительницы, пока та была в торговом центре.

Предварительно установлено, что 35-летняя женщина, находившаяся за рулем «Хонды», на пересечении улиц Лобкова и 9-я Ленинской при выезде с второстепенной дороги столкнулась с «Мерседесом» под управлением 16-летнего подростка.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В результате ДТП помощь медиков понадобилась двум водителям.

В ходе проверки госавтоинспекторы установят причины и обстоятельства происшествия.

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