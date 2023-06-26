В Омске на проспекте Мира столкнулись два «Ниссана», пострадали 3 человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В воскресенье вечером, 25 июня, в омских Нефтяниках столкнулись две иномарки, пострадали три человека.
Предварительно установлено, что 37-летняя женщина за рулем «Ниссана» в районе дома № 86 по проспекту Мира допустила столкновение с другим автомобилем «Ниссан» под управлением 23-летней омички.
В результате ДТП пострадали водители автомобилей и пассажиру первого автомобиля «Ниссан» — 13-летний мальчик.
Окончательные причины и обстоятельства происшествия правоохранители установят в ходе проверки.
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