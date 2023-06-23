Омский облсуд оставил без изменения приговор экс-гендиректору волейбольного клуба «Омичка» Шелпакову

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда рассмотрела апелляцию на приговор Куйбышевского районного суда в отношении экс-гендиректора НП «Волейбольный клуб «Омичка» Сергея Шелпакова.

Следствием установлено, что воспользовавшись служебным положением, Шелпаков растратил 144 тысячи рублей под видом оплаты услуг, которые якобы оказал волейбольному клубу его знакомый.

Денежные средства принадлежали клубу и были выделены из бюджета Омской области в качестве субсидий. За счет этих средств обвиняемый отправил знакомого в Словацкую Республику на учебно-тренировочный сбор команды.

В апреле 2023 года суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Тогда бывший гендиректор свою вину частично признал и добровольно возместил ущерб в полном объеме.

Омский областной суд оставил приговор без изменения.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru