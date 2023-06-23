Омские дачники рискуют подхватить туляремию

Фото: Евгения ГУСЕВА

Омских дачников предупредили об опасности заражения туляремией. Инфекцию переносят зайцы, грызуны и насекомые.

По данным регионального Роспотребнадзора, в июне в Омской области не было зарегистрировано ни одного случая заболевания туляремией. Однако в регионе сохраняется неблагоприятная эпизоотологическая обстановка.

Симптомы заболевания возникают внезапно. Если вы резко почувствовали головную боль, слабость, мышечные боли, отсутствие аппетита – вызывайте скорую помощь. Кроме того, при заражении туляремией температура тела поднимается до 38-40 градусов.

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