В Омске перекроют улицы возле Соборной мечети на время празднования Курбан-байрама

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В среду, 28 июня, мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам. Праздничное мероприятие состоится в Центральной Соборной мечети Омска, которая расположена на улице 20-я Линия.

Как сообщает пресс-служба мэрии Омска, в связи с этим событием движение всех видов транспорта по некоторым дорогам будет прекращено.

Движение перекроют 28 июня с 6:00 до 10:00 часов по улицам 19-я и 20-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Кроме того, с 5:00 до 10:00 часов в тот день на этих улицах нельзя будет парковать машины.

Администрация города предлагает водителям маршрут объезда по улицам 10 лет Октября, Лермонтова и 25-я Линия.

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