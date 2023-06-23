В Омске перекроют улицы возле Соборной мечети на время празднования Курбан-байрама

Фото: пресс-служба мэрии Омска
В среду, 28 июня, мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам. Праздничное мероприятие состоится в Центральной Соборной мечети Омска, которая расположена на улице 20-я Линия.
Как сообщает пресс-служба мэрии Омска, в связи с этим событием движение всех видов транспорта по некоторым дорогам будет прекращено.
Движение перекроют 28 июня с 6:00 до 10:00 часов по улицам 19-я и 20-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Кроме того, с 5:00 до 10:00 часов в тот день на этих улицах нельзя будет парковать машины.
Администрация города предлагает водителям маршрут объезда по улицам 10 лет Октября, Лермонтова и 25-я Линия.
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