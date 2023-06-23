Жительница Омска доверилась лже-полицейскому и потеряла 197 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Омска поверила лже-полицейскому и лишилась крупной денежной суммы. Об инциденте рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

В один из дней на телефон 53-летней омички поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил женщине, что якобы злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. Перепуганную потерпевшую он заверил, что планам аферистов можно помешать, но для этого надо следовать его инструкциям — взять кредит, а полученные деньги перевести на «безопасные счета». Женщина доверилась и отправила на счета мошенников 197 тысяч рублей.

По факту произошедшего полиция завела уголовное дело. Идет расследование.

Отметим, за минувшие сутки на территории Омской области были зарегистрированы 29 дистанционных преступлений.

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