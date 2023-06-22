Большеречеснкий зоопарк запретил омичам подкармливать животных

Фото: Екатерина Морозова
Подкармливать животных омичам запретил Большеречеснкий зоопарк. Об этом сообщают «Вести.Омск» со ссылкой на сотрудников организации.
Как оказалось, рацион зверей достаточно насыщен и они не нуждаются в дополнительном подкорме. Особенно копытные.
- Рацион всех животных научно выверен и в зоопарке они получают всё самое необходимое, - уточняют в организации.
А вот лакомства, которые приносят гости, уже идет сверх нормы, а значит небезопасно для животных.
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