Прокуратура внесла представление ООО «Стройсервис», ведущему благоустройство сквера Казанника

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Омская прокуратура проверила, как идут работы по комплексному благоустройству сквера имени А.И. Казанника. В ходе проверки были оценены полнота проводимых в соотвествии с контрактом мероприятий, соблюдение сроков работ и их качеств. Как выяснилось, был выявлен ряд нарушений.

— Установлено, что подрядчик нарушает график: на данный момент не выполнил работы по устройству ливневой канализации и сносу деревьев, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Подрядчику в лице ООО «Стройсервис» было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Напомним, работы по благоустройству сквера проводят в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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