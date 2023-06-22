Омский НПЗ помог в создании мобильной научной лаборатории для детей

Она перемещается по детским библиотекам городка Нефтяников и знакомит любознательных ребят с окружающим миром с помощью научных опытов. Образовательный проект победил в грантовом конкурсе предприятия, которые проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Благодаря ОНПЗ инициаторы из омского Молодежного совета приобрели специальное оборудование для демонстрации опытов. Лаборатория курсирует по Советскому округу с начала июня и первую остановку сделала в детской библиотеке имени Пушкина. С расписанием занятий можно ознакомиться на сайте омских библиотек.

«Дети с энтузиазмом участвуют в образовательных активностях передвижной лаборатории, волонтеры которой стараются зародить у ребят интерес к устройству мира. Это важный инструмент формирования инженерного мышления. Омский НПЗ поддерживает многие образовательные инициативы, направленные на развитие творчества и технической инициативы у подрастающего поколения. Кроме того, предприятие системно развивает собственные программы обучения талантливой молодежи», — полагает заместитель мэра Омска Инна Елецкая.

На увлекательных лабораторных работах школьники и малыши уже исследовали под микроскопом грунт и песок, проводили химические эксперименты и наблюдали за муравьиной фермой. Авторы «Микроскопа на колесиках» написали целую учебную программу и обучили библиотекарей для естественнонаучной работы с детьми.

«Омский НПЗ поддержал просветительскую инициативу, чтобы развивать интерес ребят к техническим знаниям. Эта работа важна для формирования в будущем кадрового резерва высококвалифицированных профессионалов в регионе. Мы видим, что школьники охотно пользуются уникальными возможностями этого образовательного проекта и получают представление об инженерных специальностях. В перспективе наиболее активные ребята смогут попробовать себя в программе «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», которая обеспечивает подготовку в Омской области молодых специалистов для отрасли», — отметила заместитель генерального директора Омского НПЗ по персоналу Светлана Шагова.

Предприятие не в первый раз поддерживает грантовые проекты молодежной общественной организации. В прошлом году поддержку ОНПЗ получил «Литературный экспресс», который перемещался по городу и знакомил детей с удивительными книгами интерактивного формата. Также Омский НПЗ поддержал другие образовательные проекты омичей. Например, в области изучения музейных экспонатов, сказок и окружающего мира.

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