Депутаты Горсовета поддержали отчет мэра Омска за 2022 год

Фото: Горсовет
Отчет мэра Омска за 2022 год поддержали депутаты Омского городского Совета. Сергей Шелест выступил в рамках пленарного заседания 21 июня.
Градоначальник рассказал об итогах социальной и экономической сферы: чего удалось добиться, а где имеются провалы. Шелест также поблагодарил городской парламент.
- Благодаря в том числе решениям Омского горсовета начали решаться наши застарелые проблемы, - отметил мэр.
В свою очередь народные избранники тоже выразили свое доверие и обещали поддерживать инициативы Сергея Шелеста.
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