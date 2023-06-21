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НовостиЭкономика21 июня 2023 10:13

Сергей Шелест хочет увеличить налоговую базу Омска

Вопрос прорабатывается в главой региона Виталием Хоценко
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Увеличить налоговую базу Омска хочет Сергей Шелест. Об этом градоначальник заявил на пленарном заседании Горсовета 21 июня.

- Сейчас мы ведем активные консультации с Виталием Хоценко с Вадимом Чеченко, чтобы заменить межбюджетные трансферты постоянной налоговой базой. Это нам позволит эффективно планировать, еще до начала года проводить все тендерные, закупочные процедуры и, соответственно, более эффективно управлять городом. Понимание полное находим, - отметил мэр.

По словам Шелеста, такая мера позволит «нам не ходить с протянутой рукой», а сбалансировать городскую казну.

Сейчас из 270 млрд рублей налогов в Омске остается лишь 10%. Доля отчислений того же НДФЛ в бюджет города сейчас 5 %, когда в Красноярске и Новосибирске – 15 %, в Нижнем Новгороде – 18 %.

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