Виталий Хоценко возложил цветы к монументу «Слава Героям»

Руководитель Омской области принял участие в Военно-патриотической акции «А завтра была война». В преддверии Дня памяти и Скорби на Бульваре Победы поклонились фронтовому поколению и почтили память погибших в Великой отечественной войне. Торжественный митинг открылся построением команд курсантов Омского филиала Автобронетанковой академии Министерства обороны РФ со штандартами, сформированных в годы ВОВ военных соединений и воинских частей. Состоялось возложение памятной гирлянды к обелиску монумента «Слава Героям», которые участвовали в самой длинной и кровопролитной войне - она продлилась 1418 дней.

- В повести Бориса Васильева («Завтра была война») есть известная фраза: поколение, не знавшее юности, не узнает и старости. Выпускники 1941 года 21 июня прощались со школой, а 22 июня уже шли на призывные пункты, чтобы отправиться добровольцами на фронт. Война продолжалась долгих четыре года, мы понесли большие потери. Половина омичей, ушедших на фронт, домой так и не вернулись. Но память об этом подвиге живёт по сей день и останется с нами навсегда. Мы гордимся своими дедами, - подчеркнул Виталий Хоценко.

В рамках акции работали интерактивные площадки «Блиндаж» и «Споемте друзья», фотозоны, выставки ретро оружия и ретро автотехники.

Каждый желающий мог попробовать разобрать и собрать автомат, попробовать солдатскую кашу. Или написать слова признательности тем, кто ценой своей жизни добился для своих потомков мирного неба над головой в ходе Великой Отечественной войны.