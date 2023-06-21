Остановку «Дворец бракосочетания» в Омске решили вернуть на прежнее место

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске на прежнее место перенесут остановку «Дворец бракосочетания». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 22 июня остановка «Дворец бракосочетания» для автобусов, следующих по маршрутам №№ 20, 139, 346, 425 в направлении улицы 22-го Апреля, будет расположена на нечетной стороне улицы 50 лет Октября (возле дома № 98).

Новая остановка будет оборудована площадкой, теплым павильоном для ожидания общественного транспорта и дорожным знаком 5.16 «Место остановки автобуса».

При этом, как уточнили в мэрии, вблизи Сквера Молодоженов, где ранее находилась остановка, уже были демонтированы павильон и соотвествующий дорожный знак.

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