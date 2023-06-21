Глава Омской области Хоценко обсудил перспективы сотрудничества с руководством АФК «Система»

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне глава Омской области Виталий Хоценко провел встречу с руководством АФК «Система». Стороны обсудили ряд перспективных направлений деятельности в таких сферах, как жилищное строительство и туризм.

— С АФК «Система» нас связывает стратегическое партнёрство. Рады приветствовать всю вашу команду на омской земле. Мы знакомы с вами ещё по Ставрополью, где вы немало хороших объектов ведёте. У нас в Омской области тоже много проектов, — подчеркнул Виталий Хоценко.

Глава региона вместе с руководством компании посетил строящиеся в Омске гостиничный комплекс Cosmos Omsk Hotel и жилой микрорайон «Зелёная Река» Группы «Эталон».

Четырехзвездочный Cosmos Omsk Hotel на 190 номеров, с рестораном, фитнес-залом и конгресс-центром на три конференц-зала в ближайшее время уже введут в эксплуатацию.

В строящемся микрорайоне «Зелёная Река» по планам будут проживать около 35 тысяч человек. На земельном участке в 164 гектара в районе улицы Волоградской на Левобережье федеральная девелоперская Группа «Эталон» за несколько лет возведет 1 миллион квадратных метров жилья. Сейчас там идет строительство первой очереди, состоящей из 14 многоквартирных домов. В рамках концепции 15-минутного города застройщик построит в микрорайоне ряд объектов социальной инфраструктуры, в частности детские сады и школы. Согласно соглашению, заключенному между Группой «Эталон» и правительство Омской области, 5% жилого фонда будет передано на баланс региона. «Квадратные метры» будут распределены среди льготных категорий граждан, в том числе детей-сирот.

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