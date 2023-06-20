Нижегородский бизнесмен обманул омское оборонное предприятие, за что получил срок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Омский облсуд рассмотрел апелляцию по делу о хищении чужого имущества путем обмана и оставил приговор первой инстанции без изменений.

Отметим, что в конце 2017 года ООО ТД «Спецпоставка» из Нижнего Новгорода заключило госконтракт с омским ФГУП «ФНПЦ «Прогресс». Согласно контракту, компания поставила станок производства КНР вместо оговоренного российского за 7,4 млн рублей.

За вопиющий обман Центральный районный суд Омска в марте этого года признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. При этом сам подсудимый вину признал частично.

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