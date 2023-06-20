Жители Омска получат до 212 тысяч рублей за перевод частного дома на газовое отопление

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Полмиллиарда рублей выделено на возмещение затрат жителей на перевод своего частного дома на газовое отопление. И эта сумма направлена исключительно для города Омска. Об этом 20 июня шла речь на брифинге, посвященном федеральному проекту «Чистый воздух».

Навести порядок с экологией в рамках напроекта «Экология» федеральные власти планируют в 12 пилотных Российских городах. Омск вошел в их число. Так как частного сектора в областном центре достаточно много, а газификация стоит денег, то омичи смогут возместить свои затраты на сумму до 212 тысяч рублей.

- По поручению президента России по программе газификации в этом году мы должны перевести в городе 2354 индивидуальных дома на газ. На текущий момент первым этапом между администрацией города и минэнерго заключено соглашение на сумму 250 млн рублей, что позволит газифицировать более 1200 домов, - пояснил министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко

Активно включились в работу жители Ленинского округа. По словам главы окружной администрации Дмитрия Зярко, если ранее участники проекта «Чистый воздух» могли получить до 212 тыс. руб. в форме компенсации уже понесенных затрат, то теперь появился вариант в форме субсидии. На них, кстати, уже заявились 315 семей. А всего по пяти округам окса поступило 882 заявления.

- Чтобы получить субсидию, нужно обратиться в администрацию округа с уже имеющимся договором о подключении с газораспределительной организацией (ГРО) на выполнение работ по установке газоиспользующего оборудования и монтажу сетей газоснабжения в границах земельного участка домовладения, — в этом случае средства перечисляются на спецсчет в банке, — пояснил глава ЛАО.

Замдиректора департамента городского хозяйства Александр Гаврилов подчеркнул , что жители могут выбрать либо субсидию на спецсчет, либо компенсацию расходов. Требования к возмещению средств следующие:

- дом должен быть индивидуальной или блокированной застройки с печным отоплением;

- заявитель не должен получать ранее каких-либо компенсаций за проведение подобных работ и право на получение субсидии или компенсации имеет только один из собственников жилья.

Подробную информацию по реализации федерального проекта «Чистый воздух» омичи могут получить в отделах ЖКХ администрации своего округа:

КАО: ул. Профинтерна, 15, каб. 314, тел. 55-14-86;

ЦАО: ул. Герцена, 25, каб. 208, тел. 25-03-43;

САО: ул. Красный Путь, 107, каб. 105, тел. 25-57-84;

ОАО: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 402, тел. 32-31-16;

ЛАО: просп. К. Маркса, 62, каб. 307, тел. 41-64-29.