В омских парках из-за штормового ветра сегодня не будут работать аттракционы

Фото: «Городские парки | Омск» во «ВКонтакте».
Сегодня, 20 июня, в парках имени 30-летия ВЛКСМ и Советском не будут работать аттракционы. Всему виной непогода, установившаяся в регионе в последние сутки.
— Поэтому если вы любите гулять в прохладную погоду, то двери парка, как прогулочной, природной зоны для вас открыты. Кроме того, вы можете выпить вкусного кофе в кафе на территории парков, — отметили в администрации городских парков.
Напомним, в Омске сегодня в течение суток сохранится штормовой ветер с порывами до 25 м/с. Возможны осадки в виде дождя, гроза. Температура воздуха едва превысит +14 градусов.
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