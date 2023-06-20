Водителя, сбившего насмерть подростка в Омской области, обязали выплатить 2,9 млн его матери

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителю, сбившему насмерть 17-летнего подростка в Калачинском районе, придется выплатить компенсацию в размере 2,9 миллиона рублей матери погибшего. Ранее речь шла о меньшей сумме — 900 тысяч рублей.

Напомним, вечером 20 ноября 2022 года 42-летний обвиняемый, будучи пьяным, ехал за рулем автомобиля «ВАЗ-21074» по автодороге, ведущей к селу Глуховка Калачинского района. По ходу движения он сбил 17-летнего пешехода, стоявшего на обочине. После ДТП фигурант дела скрылся с места преступления. Подросток скончался от полученных травм еще до приезда «скорой». Мужчину задержали спустя несколько часов. Свою вину он полностью признал.

Калачинский городской суд приговорил виновника ДТП к 7 годам колонии общего режима и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд также удовлетворил частично требования матери погибшего и взыскал с мужчины 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Прокуратура не согласилась с решением суда первой инстанции и обратилась в Омский областной суд.

Омский областной суд с учетом позиции прокуратуры увеличил размер компенсации морального вреда потерпевшей до 2,9 миллиона рублей.

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