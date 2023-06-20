Омский анестезиолог-реаниматолог был удостоен национальной премии «Призвание»

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

Анестезиолог-реаниматолог омской КСМЧ №9 Валерий Машинский был удостоен национальной премии «Призвание». Награду врачу вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как рассказали в пресс-службе минздрава Омской области, Валерий Машинский за 57 лет работы в медицине реанимировал более 10 000 человек.

— Я признателен за оценку моей долголетней работы. Что я могу сказать… Что главное в нашей работе — это доверие, доверие больного к врачу. Он доверяет нам самое дорогое — свою жизнь и вот наша задача анестезиологов-реаниматологов обеспечить, защищать больного. Конечно, наша работа бывает относительно спокойной, но бывают и тяжелые моменты. Это работа! Это ежедневная наша работа, а за работой не замечаешь ни времени, ни возраста. Поздравляю всех с праздником, удачи, здоровья и счастья! — поделился доктор.

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