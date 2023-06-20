В Омской области 19 июня выпал крупный град

Фото: скриншот видео.

В Горьковском районе Омской области вечером в понедельник, 19 июня, выпал град. Кадры погодного явления появились паблике в «Омск Live» во «ВКонтакте».

Напомним, сегодня, 20 июня, в Омской области из-за активного южного циклона сохранится непогода. Местами по территории региона ожидаются сильные дождь, гроза, ветер с порывами до 25 м/с и крупный град. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Добавим, погода в Омске и области в ближайшие дни существенно не изменится. Лить дожди будут лить в регионе как минимум до четверга.

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