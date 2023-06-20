В Омске в 21-й раз пройдет конкурс по благоустройству «Омские улицы»

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске пройдет конкурс по благоустройству «Омские улицы». Заявки на участие от омичей будут принимать в КТОСах до 10 июля.

Целью конкурса является привлечение жителей города к проведению мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика и санитарного состояния территорий микрорайонов, созданию комфортной среды проживания.

Конкурс, как и всегда, пройдет в два этапа: окружной этап — с 1 по 31 июля; городской (среди победителей первого этапа) — с 1 по 31 августа.

Победителей определят в шести номинациях: «Лучшая клумба во дворе многоквартирного дома»; «Лучший палисадник дома индивидуальной жилой застройки»; «Лучший палисадник во дворе многоквартирного дома»; «Лучший двор многоквартирного дома»; «Лучшая детская дворовая площадка»; «Лучший арт-объект».

Отметим, конкурс «Омские улицы» уже проводят в 21-й раз.

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