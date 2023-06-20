В Омске в микрорайоне «Сады Наука» выделят участок под строительство школы с бассейном

Фото: Иван ВИСЛОВ

Под строительство школы в микрорайоне «Сады Наука», расположенном в границах улиц Заозёрной– Королева – Тюленина, выделят земельный участок.

Вопрос о строительстве образовательного учреждения накануне в ходе рабочей встречи обсудили представитель застройщика — директор ГК ООО «Стройбетон» Александр Сасин — и директор департамента архитектуры и градостроительства Ирина Гаак.

— Застройщик нового микрорайона прорабатывает вопрос внесения изменений в утверждённый проект планировки с целью определения мест размещения социальных объектов, предусмотренных Генпланом города, — рассказали в департаменте.

Отметим, речь идет о строительстве общеобразовательной школы с бассейном, клуба для детей и молодежи, спортплощадки, а также учреждения допобразования, которое по планам разместят на первом этаже многоквартирного дома.

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