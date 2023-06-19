ТВ-вещание опять будет работать с перебоями из-за ремонтных работ в Омской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за ремонтных работ в Омской области опять будет работать с перебоями ТВ-вещание. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

До 23 июня с 9.00 до 19.00 на телебашне продолжатся работы по демонтажу антенн, а также установки иллюминации.

К слову, при неблагоприятных погодных условиях некоторые виды работ могут быть перенесены на другое время, о чем будет сообщено дополнительно

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