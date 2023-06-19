Арбитражный суд признал омский ЖСК «Рубин-2» банкротом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЖСК «Рубин-2» признал банкротом Арбитражный суд Омской области. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Теперь в отношении жилкооператива открыто конкурсное производство сроком на один год.

Напомним, в истории замешаны 70 дольщиков, которые хотели купить квартиры в Октябрьском округе. ООО «Компания «Омстрой-2001», компания Виктора Берга должна была возвести многоквартирный дом, но на том месте до сих пор находится котлован.

К слову, После банкротства ЖСК у дольщиков появилась возможность получить выплаты от Фонда развития территорий.

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