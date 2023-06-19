ОмГУ занял 15-е место в рейтинге вузов России по зарплатам выпускников-экономистов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского занял пятнадцатое место в рейтинге лучших вузов России по уровню зарплат выпускников 2017–2022 годов, работающих в сфере экономики и финансов. Вуз поднялся на одну позицию в рейтинге по сравнению с прошлым годом.

Средняя зарплата выпускников ОмГУ, как следует из данных аналитиков портала SuperJob, составляет 78 тысяч рублей. За год она выросла на 8 тысяч рублей.

Важно отметить, что на указанную сумму выпускники классического вуза и других могут претендовать только в том случае, если они будут работать в столице.

Лидерами зарплатного рейтинга, составленного порталом МГИМО и «Высшая школа экономики». Выпускники этих университетов получают в среднем 165 и 150 тысяч рублей соотвественно.

Добавим, в Омске остаются 84% тех, кто получил экономическое образование в ОмГУ. Такие данные приводит портал.

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