Пропавшая накануне 10-летняя омичка вернулась домой

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поиски 10-летней омской школьницы завершились благополучно. Девочка вернулась домой самостоятельно вечером того же дня. Об этом сообщает «Новый Омск».

Информация о том, что девочка пропала, появилась 18 июня. По словам мамы школьницы, она возвращалась из модельной школы и должна была сесть на маршрутку № 346 или № 424, чтобы ехать домой в Нефтяники. Мать забеспокоилась, когда дочь перестала отвечать на звонки, а на ее телефон не пришло оповещение об оплате за проезд.

К счастью, история закончилась благополучно. Позже девочка сама вышла с мамой на связью. Мать сообщила, что у дочери разрядился телефон, а свою маршрутку ей пришлось ждать почти 1,5 часа.

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