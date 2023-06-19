9-летняя девочка выпала из окна в оздоровительном лагере по Омском

Фото: «Омск Live» во «Вконтакте»

В оздоровительном лагере по Омском из окна выпала 9-летняя девочка. Об этом инциденте сообщили в группе «Омск Live» во «Вконтакте».

- В детском оздоровительном лагере «Спутник» произошел несчастный случай - девочка выпала из окна второго этажа (на фото) и получила различные травмы, - сообщил автор пста, приложив фото с места происшествия.

Уточняется, что ребенок прыгал на кровати, а в помещении были открыты окна, защищенные москитной сеткой. В один момент ребенок запрыгнула на подоконник и выпала.

По информации 12 канала, у девочки сотрясение, закрытый неосложнённый компрессионный перелом грудных позвонков, а также перелом правой лучевой кости.

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