Елена Крючкова назначена начальником межрайонной ИФНС №5 в Омске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальником межрайонной ИФНС №5 в Омске назначена Елена Крючкова. Данные внесены в ЕГРЮЛ.

Экс-руководителя ИФНС №8 на посту сменил временно исполняющий обязанности Юрий Таран.

А вот про врио ИФНС № 5 Марину Базениус, которая возглавляла подразделение с декабря 2022 года, пока ничего не известно.

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