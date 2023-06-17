Елена Крючкова назначена начальником межрайонной ИФНС №5 в Омске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Начальником межрайонной ИФНС №5 в Омске назначена Елена Крючкова. Данные внесены в ЕГРЮЛ.
Экс-руководителя ИФНС №8 на посту сменил временно исполняющий обязанности Юрий Таран.
А вот про врио ИФНС № 5 Марину Базениус, которая возглавляла подразделение с декабря 2022 года, пока ничего не известно.
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