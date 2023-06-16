Улицу Коммунистическую в центре Омске 19 июня перекроют для движения транспорта

Фото: Иван Макеев

В центре Омске в следующий понедельник, 19 июня, для движения всех видов транспорта закроют участок улицы Коммунистической. Там пройдет торжественная отправка гуманитарного груза жителям Белгорода.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 19 июня с 5 до 14 часов движение будет перекрыто на улице Коммунистической на участке от улицы Красный Путь до улицы Певцова.

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Кроме того, 19 июня с 5 до 14 часов на указанном участке и около дома № 9 по улице Красный Путь на участке дороги от улицы Чапаева до улицы Коммунистическая будет запрещена парковка.

Возможные маршруты объезда — по улицам Певцова, Чапаева, Фрунзе, Банковскому переулку.

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