Улицу Коммунистическую в центре Омске 19 июня перекроют для движения транспорта

Фото: Иван Макеев
В центре Омске в следующий понедельник, 19 июня, для движения всех видов транспорта закроют участок улицы Коммунистической. Там пройдет торжественная отправка гуманитарного груза жителям Белгорода.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, 19 июня с 5 до 14 часов движение будет перекрыто на улице Коммунистической на участке от улицы Красный Путь до улицы Певцова.
Фото: пресс-служба мэрии Омска
Кроме того, 19 июня с 5 до 14 часов на указанном участке и около дома № 9 по улице Красный Путь на участке дороги от улицы Чапаева до улицы Коммунистическая будет запрещена парковка.
Возможные маршруты объезда — по улицам Певцова, Чапаева, Фрунзе, Банковскому переулку.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru