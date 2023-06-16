В Омске суд приступил к рассмотрению дела экс-начальника отдела полиции № 7 Козлова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первомайский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего начальника омского отдела полиции № 7 Антона Козлова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Напомним, по версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года Козлов дал подчиненным указание не проводить проверки у знакомой предпринимательницы, занимавшейся продажей контрафактных сигарет. В августе того же года в ходе проверки упомянутой бизнесвумен таможенники изъяли у нее около 2 тысяч пачек сигарет без специальной маркировки. Нелегальную продукцию поместили в камеру хранения отдела полиции. Тогда экс-полицейский приказал подчиненным заменить часть изъятых сигарет на иной товар надлежащего качества, чтобы спасти от привлечения к уголовной ответственности знакомую.

Во время судебного заседания экс-полицейский признал свою вину лишь частично.

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