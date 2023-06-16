Виталий Хоценко договорился о размещении омичей-участников СВО на Минводах для реабилитации

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Накануне на полях Петербургского международного экономического форума глава Омской области Виталий Хоценко и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.

Согласно документу, Омская область будет поставлять в Ставрополье химическую продукцию и молочные продукты, в частности сгущенное молоко, сливочное масло, сыры. В перечень перспективных направлений сотрудничества регионов также вошли развитие отношений в туристической и курортной, культурной и гуманитарной сферах, укрепление сотрудничества в сфере торгово-экономических связей, а также проведение официальных визитов, торгово-экономических миссий организаций регионов, развитие взаимодействия региональных выставочных центров, организация совместных выставок, семинаров и конференций.

Визитной карточкой Ставропольского края являются Кавказские Минеральные Воды — группа курортов, богатых ценными минеральными водами и лечебной грязью. Благодаря достигнутому соглашению между регионами теперь омичи, возвращающиеся из зоны СВО, будут проходить там реабилитацию.

— Со своей стороны готовы многое предложить: поставки химической и молочной продукции, взаимодействие в сельскохозяйственной сфере и культурный обмен. Уже заключили контракт на поставку котельных. Кроме того, Ставропольский край готов принять наших бойцов на реабилитацию на Кавказских Минеральных Водах, — подвел итоги встречи Виталий Хоценко.

Напомним, делегация из Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром Владимировым посещала Омскую область в мае этого года по приглашению Виталия Хоценко. В ходе визита стороны договорились развивать межрегиональные кооперационные связи.