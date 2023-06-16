«Коммунисты России» выдвинули кандидата в губернаторы Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омское отделение партии «Коммунисты России» выбрало кандидата в губернаторы Омской области. Им стал лидер фракции, депутат регионального Заксобрания Владимир Казанин.

От КПРФ документы в избирком уже подали депутат Госдумы Андрей Алехин и самовыдвиженец Юрий Александров.

Известно, что «Единая Россия» выдвинет врио губернатора Виталия Хоценко. От ЛДПР выдвинется Максим Макаленко.

Напомним, что выборы губернатора Омской области состоятся 10 сентября.

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