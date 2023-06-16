Лесоперерабатывающее предприятие на 250 рабочих мест откроется на севере Омской области

Фото: телеграм-канал врио губернатора Омской области Виталия Хоценко

На севере Омской области откроется лесоперерабатывающее предприятие на 250 рабочих мест. О готовящемся проекте заявил врио губернатора Виталий Хоценко.

- В случае успешных переговоров инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда рублей. Новое предприятие позволит создать 250 рабочих мест с достойной зарплатой, - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Инвестором выступит ООО «Лузалес», которое занимается лесозаготовкой, глубокой переработкой и реализацией готовой продукции. Председателем совета директоров компании является Руслан Семенюк.

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