Алексей Шашлов покинет пост замуправляющего делами мэрии Омска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пост замуправляющего делами мэрии Омска покинет Алексей Шашлов. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА «СуперОмск».
Последний рабочий день в городской администрации будет пятница, 23 июня. Пришел на работу в мэрию чиновник в феврале 2022 года.
К слову, последнее громкое увольнение из мэрии произошло в мае. Тогда кресло директора департамента архитектуры и градостроительства покинула Светлана Рогова.
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