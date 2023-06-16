Алексей Шашлов покинет пост замуправляющего делами мэрии Омска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пост замуправляющего делами мэрии Омска покинет Алексей Шашлов. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА «СуперОмск».

Последний рабочий день в городской администрации будет пятница, 23 июня. Пришел на работу в мэрию чиновник в феврале 2022 года.

К слову, последнее громкое увольнение из мэрии произошло в мае. Тогда кресло директора департамента архитектуры и градостроительства покинула Светлана Рогова.

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