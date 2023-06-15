Глава Омского региона Виталий Хоценко встретился с послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Санкт-Петербурге на ПМЭФ-2023 глава Омского региона Виталий Хоценко провел переговоры с белорусской делегацией, которую возглавил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой. Стороны обсудили увеличении объемов экспортируемой и импортируемой продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Беларусь входит в пятерку основных иностранных партнеров Омской области, за 2022 год взаимный товарооборот вырос в 2 раза.

- У нас появилось 35 новых товарных позиций. Начали развиваться строительные проекты, промышленная кооперация - основной сегмент, который дал прирост. Омская область, казалось бы, по логистике далеко находится от Беларуси, но сегодня является одним из важнейших потребителей продукции нашего металлургического комбината, который раньше экспортировал свою продукцию в Европу, - отметил Крутой.

Руководитель Омской области Хоценко предложил организовать коллаборацию предприятий по производству рефрижераторных контейнеров.

- Необходимо уходить от иностранных производителей. У нас есть организации, готовые этим направлением заняться, - подчеркнул Хоценко.

Ранее партнеры организовали сборочное производство жаток, а на омский рынок поступает сельхозтехника из дружественной страны.

Из Беларуси на омский рынок поставляются мясо и мясные субпродукты, фрукты и орехи, овощи, мучные кондитерские изделия и хлеб, алкогольные и безалкогольные напитки, молочная продукция, кондитерские изделия.

Из Омской области на белорусский рынок отправляют кондитерские изделия, продукция мукомольной и крупяной промышленности, пшеница и ячмень, сыры, молочные сгущенные консервы.